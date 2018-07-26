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51-летняя Сальма Хайек позировала на фото без макияжа

Актриса сделала фото со своим домашними питомцами

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:14
Сальма Хайек. Фото: AFP
Сальма Хайек. Фото: AFP

В Голливуде не так много актрис, которые могут похвастаться натуральной красотой и внешностью без вмешательств хирургов. Одной из таких знаменитостей является 51-летняя актриса Сальма Хайек. Звезда фильма "От заката до рассвета" опубликовала в своем Instagram фото, на которых она без грамма макияжа позирует с домашними питомцами.

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Сальма Хайек
Фото: instagram.com/salmahayek
 

Поклонники актрисы отметили, что выглядит она прекрасно и "очень свежо". "Красивая, настоящая", "Натуральная красота победит", "Вот это красотка", "Молодец, так держать, Сальма", "Замечательно фото, вы выглядите превосходно", – написали они в комментариях.

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Сальма Хайек
Фото: instagram.com/salmahayek

Напомним, Сальма Хайек вышла в свет в ярком образе Фриды КалоОтметим, что в 2003 году Сальма исполнила роль Кало в киноленте "Фрида". За роль Фриды актриса получила свою первую номинацию на "Оскар". 

Ранее 51-летняя Сальма Хайек подчеркнула пышный бюст в нежно-голубом платье.

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актриса без макияжа Сальма Хайек
Источник: "Сегодня"
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