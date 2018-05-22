52-летняя Брук Шилдс снялась в рекламе купальников
Модель и актриса примерила красное бикини для фотосессии
Минимум ретуши, модели разных возрастов и размеров – отличительная черта рекламных кампаний бренда "Swimsuits For All". В этот раз звездами рекламной кампании купальников стали 52-летняя актриса и модель Брук Шилдс, а также знаменитая модель plus-size Эшли Грэм.
"После 50 лет в свете софитов, я могу точно сказать, что комфортно чувствую себя в своем теле и могу не скрывать его", – говорит Брук, которая примерила для фотосессии ярко-красный раздельный купальник.
Ее коллега по съемкам Эшли Грэм позировала в белом сдельном купальнике с открытой спиной и на шнуровке спереди. Рекламная кампания бренда призывает не стесняться своих тел, и говорит о том, что подходящий купальник можно подобрать для любого возраста и для любой фигуры.
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Напомним, что 52-летняя Брук Шилдс восхитила поклонников фигурой в бикини. Фанаты актрисы восхитились ее формами и поспешили одарить комплиментами. А модель Эшли Грэм не редко балует своих поклонников фото в бикини, показывая пышные формы. Обычно Эшли часто получает от поклонников много положительных отзывов и слов благодарности.