52-летняя Элизабет Херли похвасталась подтянутой фигурой в бикини

Британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли разместила на своей странице в Instagram новое фото в бикини. 52-летняя Херли показала всем, что она находится в отличной физической форме, а такие фото на пляже – очередное тому доказательство.

Отметим, что знаменитость также создала свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach и частенько рекламирует их сама. Этот раз не стал исключением.

Фото: instagram.com/elizabethhurley1

Голливудским дебютом Херли стал фильм "Пассажир 57", однако актриса после него не имела особого успеха. Вскоре ее популярность стала расти, отчасти благодаря отношениям с Хью Грантом, а также представлению ее как модели в высшем доме косметики Estée Lauder Companies.

Напомним, что актриса уже делилась своими пикантными фото в соцсетях. Так, Элизабет опубликовала откровенный снимок, на котором она позирует в белой накидке на голое тело и солнцезащитных очках.

Ранее Херли опубликовала фото в черном купальнике с декольте от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.