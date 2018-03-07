52-летняя Элизабет Херли показала соблазнительное декольте

Сегодня, 14:58

Актриса постеила одну из радиостанций в Нью-Йорке

Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley1
Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley1

Британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли разместила на своей странице в Instagram новое фото. В соблазнительном красном платье от бренда Body Frock за 260 долларов (примерно 6900 гривен) звезда посетила офис одной из радиостанций Нью-Йорка.

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Фото: instagram.com/elizabethhurley1

On the road again.... @theroyalsone #theroyalsseason4

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Ранее Элизабет Херли разместила на своей странице в Instagram новое фото в бикини. 52-летняя Херли показала всем, что она находится в отличной физической форме, а такие фото на пляже – очередное тому доказательство. Отметим, что знаменитость также создала свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach и частенько рекламирует их сама. 

Напомним, что актриса уже делилась своими пикантными фото в соцсетях. Так, Элизабет опубликовала  откровенный снимок, на котором она позирует в белой накидке на голое тело и солнцезащитных очках. 

Ранее Херли опубликовала фото в черном купальнике с декольте от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.
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Источник:

"Сегодня"

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