52-летняя Элизабет Херли показала соблазнительное декольте
Актриса постеила одну из радиостанций в Нью-Йорке
Британская актриса, продюсер, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли разместила на своей странице в Instagram новое фото. В соблазнительном красном платье от бренда Body Frock за 260 долларов (примерно 6900 гривен) звезда посетила офис одной из радиостанций Нью-Йорка.
Фото: instagram.com/elizabethhurley1
Ранее Элизабет Херли разместила на своей странице в Instagram новое фото в бикини. 52-летняя Херли показала всем, что она находится в отличной физической форме, а такие фото на пляже – очередное тому доказательство. Отметим, что знаменитость также создала свой бренд купальников Elizabeth Hurley Beach и частенько рекламирует их сама.
Напомним, что актриса уже делилась своими пикантными фото в соцсетях. Так, Элизабет опубликовала откровенный снимок, на котором она позирует в белой накидке на голое тело и солнцезащитных очках.
Ранее Херли опубликовала фото в черном купальнике с декольте от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.
Вы сейчас просматриваете новость "52-летняя Элизабет Херли показала соблазнительное декольте". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"