52-летняя Холли Берри показала провокационный снимок

Актриса следит за собой и выглядит шикарно и молодо

Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry

Известная актриса Холли Берри, которая показала процесс своей тренировки, поделилась с подписчиками весьма кокетливым снимком, на котором она сидит в ванне обнаженной.

Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry

"Это был очень долгий день, но я нашла время, чтобы позаботиться о себе и посидеть в ванне с пузырьками", – написала под фото 52-летняя актриса.

Хотя на снимке и видны только руки и широкая

Впрочем, это уже далеко не первый раз, когда Берри волнует поклонников, демонстрируя свою прекрасную фигуру. Недавно артистка опубликовала фотографию, на которой позировала в джинсовой куртке на голое тело.

Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry

Напомним, ранее Холли Берри удивила сеть новым фото, на котором она позирует в одной лишь юбке. На снимке Холли стоит спиной к фотографу, демонстрируя свое новое тату в виде листьев. В одной руке Берри держит сковороду, а в другой – яйцо. Локацией для фото стала кухня звезды. Также 52-летняя голливудская актриса не скрывает, что придерживается кетогенной диеты которая, по ее мнению, является лучшим выбором для безопасного и плавного снижения веса.

Смотрите видео о секретах молодости Холли Берри:

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