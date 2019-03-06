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52-летняя Холли Берри сделала огромное тату на всю спину

Актриса сравнила себя с русалкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:10
Холли Берри Фото: instagram.com/halleberry
Холли Берри
Фото: instagram.com/halleberry

Знаменитая голливудская актриса Холли Берри удивила сеть новым фото, на котором нестареющая красотка позирует в одной лишь юбке. На снимке Холли стоит спиной к фотографу, демонстрируя свое новое тату в виде листьев. В одной руке Берри держит сковороду, а в другой – яйцо. Локцией для фото стала кухня звезды.

"Кто сказал, что я – не русалка?", – загадочно подписала фото Холли.


Холли Берри
Холли Берри
Фото: instagram.com/halleberry

Все удивляются, насколько Холли отлично выглядит. Фигурой актрисы восхищаются многие. На своей странице в Instagram Берри иногда публикует фото с тренировок из спортзала. Также актриса часто устраивает для своих поклонников марафоны, посвященные здоровому питанию и спортивным нагрузкам. Холли призывает всех вести здоровый образ жизни.

Холли Берри с тренером
Холли Берри с тренером
Фото: instagram.com/halleberry

Спорт, правильное питание и отличное настроение помогают 52-летней Берри выглядеть на все 100%.

Холли Берри
Холли Берри
Фото: instagram.com/halleberry

Напомним, Холли Берри появилась на церемонии награждения премии Гильдии костюмеров в шикарном золотом платье от Sebastian Gunawan, которое подчеркивало ее идеальную фигуру.

Ранее Холли Берри показала фото, на котором ей всего 15 лет.

Смотрите видео о самых откровенных платьях знаменитостей:

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актриса Холли Берри
Источник: Сегодня
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