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52-летняя Николь Кидман беременна – СМИ

Известная актриса станет мамой в третий раз

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: Getty Images

Популярная актриса Николь Кидман, которая недавно отпраздновала свое 52-летие, готовится к пополнению в семьи. Отметим, что звезда вместе со своим супругом Китом Урбаном воспитывает двух дочерей - 8-летнюю Фэйт Маргарет и 11-летнюю Сандэй Роуз. Сандэй знаменитость родила сама, а вторую девочку родила суррогатная мать. У Кидман также есть приемные дети — 24-летний Коннор и 26-летняя Изабелла, которых она усыновила, будучи в браке с Томом Крузом.

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По информации западного журнала Star, Николь Кидман смогла забеременеть сразу после первой процедуры ЭКО. Голливудские супруги очень счастливы и с нетерпением ждут пополнение в семье. 

Обложка журнала "Star"

"Николь рассказала друзьям, что она беременна, всего несколько недель. Ей удалось забеременеть после единственной процедуры ЭКО, токсикоза пока нет. Кидман и Урбан очень счастливы", — рассказал проверенный собеседник издания. 

Также сообщается, что еще одна бывшая супруга актера Тома Круза беременна - Кэти Холмс. Актриса родила в браке с ним дочь Сури, который уже 13 лет. После развода у актрисы завязались отношения с шоуменом Джейми Фоксом.

Напомним, Николь Кидман исполнит главную роль в новом сериале, основанном на романе Лианы Мориарти "Девять идеальных незнакомцев" ("Nine Perfect Strangers").

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