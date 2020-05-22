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52-летняя Николь Кидман сломала ногу во время пробежки

Сегодня, 13:36

Инцидент произошел более месяца назад

Австралийско-американская актриса Николь Кидман, которая недавно снялась в драме HBO "Отыграть назад", получила серьезную травму во время пробежки – у знаменитости перелом ноги в области щиколотки.

Николь Кидман
Николь Кидман
Фото: Getty Images

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Николь Кидман сломала ногу более месяца назад, но не рассказывала об этом. Об этом инциденте рассказал муж Николь Кидман кантри-певец Кит Урбан во время интервью в программе The Project.

"Около пяти недель назад она бегала по району, как обычно, и просто не увидела выбоину, подвернула ногу и получила небольшой разрыв в щиколотке", – рассказал Кит Урбан.

Актрисе пришлось носить обувь для фиксации ноги в последние пять недель. По словам Кита Урбана, Николь Кидман перенесла процесс выздоровления стойко.

"Должен сказать, что она справилась с этим лучше, чем я", – сказал супруг актрисы.

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Когда Кит Урбан выступал на концерте для медицинских работников в штате Теннесси, Николь Кидман пришла поддержать супруга, и тогда на ее ноге заметили медицинский ботинок.

Николь Кидман сломала ногу
Николь Кидман сломала ногу
Фото: Instagram

Актриса не рассказывала о своей травме, но кажется ее выздоровление проходит успешно.

Ранее Николь Кидман сделала откровение о смерти отца – актриса тяжело перенесла утрату.

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