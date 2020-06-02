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52-летняя Памела Андерсон рассказала, что случилось с ее красным купальником из "Спасателей Малибу"

Сегодня, 16:29

Актриса все еще носит культовый монокини

Американская актриса, фотомодель и звезда "Спасателей Малибу" Памела Андерсон, которая ранее развелась с 74-летним супругом, до сих пор хранит в гардеробе культовый красный купальник из популярного сериала. Об этом актриса рассказала в эксклюзивном интервью Fox News.

Образ Памелы Андерсон в фирменной пляжной "униформе" запомнился миллионам зрителей культового сериала 90-х.Памела Андерсон сыграла роль спасительницы, работающей на одном из пляжей Калифорнии. Актриса обрела статус одной из самых привлекательных звезд телеэкранов, а ее красный монокини с высоким вырезом на бедрах до сих пор остается в трендах. Оказалось, что у Памелы Андерсон остался один "экземпляр" памятного купальника и он все еще подходит ей по размеру.

Памела Андерсон на съемках "Спасатели Малибу"
Памела Андерсон на съемках "Спасатели Малибу"
Фото: Imdb.com

"О, у меня есть один прямо здесь, в моем верхнем ящике! Он все еще подходит", – сказала актриса.

Памела призналась, что надевает купальник время от времени, чтобы повеселиться с друзьями, а также носит его в своей гостиной.

Памела Андерсон в сериале "Спасатели Малибу"
Памела Андерсон в сериале "Спасатели Малибу"
Фото: Imdb.com

Культовый сериал "Спасатели Малибу" выходил на телеэкраны с 1989 по 1999 годы, а Памела Андерсон снялась в пяти сезонах. Ее персонаж Си Джей Паркер стал одним из самых популярных в сериале. Актриса разделяла мышление своей героини, поэтому мгновенно была принята на роль.

Ранее Памела Андерсон обнародовала видео с доказательствами побоев со стороны экс-жениха, которое было снято в больнице.

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