52-летняя Робин Райт вышла замуж за молодого возлюбленного

Актриса официально пока что не прокомментировала это событие

Робин райт. Фото: instagram.com/robinwrightnow

52-летняя американская актриса и режиссер Робин Райт вышла замуж за своего молодого возлюбленного, VIP-менеджера отдела по связям с клиентами Дома Saint Laurent Клемана Жироде. Свадьба прошла во французском Ла-Рош-сюр-Бюи в субботу, 11 августа.

Дочь звезды сериала "Карточный домик", 27-летняя Дилан Пенн в своем Instagram поделилась видео и в описании к нему написала фразу "Свадебная атмосфера". Кроме того, в ее Instagram-сториз также появились фото, на которых Робин в белом платье танцует со своим новоиспеченным супругом.

Сама актриса официально пока что не прокомментировала это событие.

Робин Райт и Клеман Жироде Фото: instagram.com/robinwrightnow

Отметим, что в 1986—1988 годах Райт была замужем за актером Дэйном Уизерспуном. Кроме того, у нее был роман с Шоном Пенном. У них родилось двое детей – дочь Дилан и Хоппер Джек. В 1996 году Робин и Шон официально поженились. Пара то сходилась, то расходилась. В 2010 году они прекратили свои отношения и развелись.

Публикация от Dylan Penn (@iamdylanpenn) 12 Авг 2018 в 3:07 PDT

В феврале 2012 года Райт начала встречаться с актёром Беном Фостером. Пара объявила о помолвке в январе 2014 года, но отменила её в ноябре того же года. Райт и Фостер вновь сошлись в январе 2015, но в августе 2015 объявили об отмене второй помолвки и их окончательном расставании