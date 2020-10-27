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53-летний "танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые стал отцом (фото)

Сегодня, 19:01

Возлюбленная Вакки родила ему дочь

53-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки, также известный, как "танцующий миллионер" впервые стал отцом. Его 25-летняя возлюбленная Шэрон Фонеска родила дочь!

Радостной новостью Джанлука поделился на своей странице в Instagram. Он опубликовал трогательное фото из роддома. На снимке он запечатлен с Шэрон и их новорожденной дочкой.

"Она с нами! Мы с Шэрон рады сообщить, что сегодня утром у нас родилась дочь Блу Иерусалема Вакки. Слава богу, она здорова, мы ее уже любим больше жизни. Джанлука и Шэрон", – подписал снимок Джанлука.

Скриншот: Instagram

Свое прозвище "танцующий" Вакки получил из-за того, что он прославился в соцсетях благодаря своим танцам. Джанлука просто танцевал перед камерой и публиковал ролики в Instagram. И набрал огромную аудиторию – более 18 миллионов подписчиков!

Забавно, что буквально вчера Джанлука опубликовал короткий ролик, где они танцуют с Шэрон, призывая их дочь появиться на свет.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Напомним, Владимир Пресняков в третий раз стал отцом. Мы также сообщали, что Илона Гвоздева во второй раз стала мамой.

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