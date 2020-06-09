53-летняя Ольга Сумская в желтом купальнике подчеркнула длинные ноги

Актриса показала, куда поехала отдыхать в Украине

Ольга Сумская совсем недавно показала фото в купальниках с Писанкой и Роговцевой. На архивных кадрах народные любимицы запечатлены на пляже в Крыму несколько лет назад. А уже сегодня актриса открыла новый пляжный сезон недалеко от Киева. Вместе с мужем Сумская отправилась на озеро в Подгорцы.

Пока заграничные курорты недоступны, украинцы отдыхают у себя дома. Не исключение и Ольга Сумская, которая вместе с супругом Виталием Борисюком поехала на Голубое Озеро, что в Киевской области. На странице в Instagram артистка разместила несколько фотографий, снятых на пляже.

"Открыли сезон вместе с Виталием. Если границы закрыты, будем отдыхать дома. Тоже красиво!", – подписала пост Ольга.

INSTAGRAM

На снимках она запечатлена сидя на шезлонге, демонстрируя длинные стройные ноги. Сумская выбрала ярко-желтый купальник, а голову прикрыла шляпой.

Отметим, что в конце апреля Ольга Сумская стала бабушкой во второй раз. Ее старшая дочь Антонина Паперная родила сына от известного российского актера. Сейчас она проживает в России и вместе с Владимиром воспитывает двухлетнюю дочь Еву.

Подробности рождения второго внука Ольги Сумской узнайте в сюжете:

Напомним, что на днях Ольга Сумская снялась в эротической фотосессии в шелковом комплекте.

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