54-летняя Холли Берри впервые показала совместное фото с новым возлюбленным

Парочка призвала всех носить маски

Нестареющая красотка Холли Берри впервые опубликовала совместное фото со своим новым возлюбленным, музыкантом Ваном Хантом.

На снимке пара позирует в черных защитных масках, тем самым призывая всех подписчиков носить их и помнить об опасности коронавируса.

Холли Берри и Ван Хант Фото: instagram.com/halleberry

Официально о романе пары стало известно совсем недавно, когда Холли опубликовала фото, на котором она позирует в футболке с именем Вана Ханта. Музыкант также поделился снимком с актрисой.

Отметим, что ранее Холли заинтриговала своих поклонников снимком, на котором запечатлены ноги актрисы и неизвестного мужчины. В комментариях к фото тогда все стали гадать: кто же новый спутник жизни Берри?

Отметим, что Холли три раза официально была замужем. С 1993 по 1997 год Холли была замужем за бейсболистом Дэвидом Джастисом, с 2001 по 2005 год – за музыкантом Эриком Бене, с 2005 по 2010 год состояла в фактическом браке с фотомоделью Гэбриелом Обри (у бывшей пары есть дочь – Нала Ариэла Обри), а с 2013 по 2016 год Холли была замужем за актером Оливье Мартинесом. В октябре 2013 года у супругов родился сын Масео Роберт Мартинес.

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