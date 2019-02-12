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54-летняя Моника Беллуччи показала аппетитные формы в прозрачном платье

Моника Беллуччи позировала в прозрачном платье без белья

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 18:58
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Голливудская актриса Моника Беллуччи, которой в этом году исполнится 55 лет, не перестает удивлять поклонников откровенными фото, на которых демонстрирует прекрасную фигуру. Несмотря на возраст, Моника пребывает в отличной форме.

В этот раз Моника Беллуччи позировала в нюдовом полупрозрачном платье без бюстгальтера. Фотосессия, тем не менее, получилась не вульгарной, а умеренно сексуальной и даже элегантной. Кажется, с годами Моника Беллуччи не стареет, а лишь приобретает особый шарм.

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Кадр из новой манящей фотосессии актриса опубликовала в Instagram, пожелав подписчикам приятного вечера.

Моника Беллуччи без бюстгальтера в полупрозрачном платье
Моника Беллуччи без бюстгальтера в полупрозрачном платье
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

К слову, если Монику Беллуччи подписчики буквально "засыпали" комплиментами, то Ким Кардашьян, которая недавно появилась на публике в откровенном платье, резко раскритиковали.

Напомним, в сети появилась информация о том, что 45-летняя Хайди Клум беременна от молодого возлюбленного. Подробнее – по ссылке.

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