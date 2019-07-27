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54-летняя Моника Беллуччи снялась в чувственной фотосесии в воде

Знаменитая актриса продемонстрировала шикарные формы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Знаменитая актриса Моника Беллуччи, которая рассталась с молодым возлюбленным, снялась в чувственной фотосесии для женского глянца. 54-летняя звезда позировала в откровенном образе прямо в бассейне для журнала Madame Figaro.

Узнайте о секретах молодости Моники Беллуччи в коротком видео:

Снимки с новой фотосессии Беллуччии опубликованы в Instagram издания. Жгучая итальянка запечатлена в купальнике с откровенным декольте, в прозрачном платье в воде, а также в белой рубашке и черном боди.

INSTAGRAM (@madamefigarofr)

Моника с присущей для нее сексуальностью демонстрирует идеальную фигуру и естественную красоту.

INSTAGRAM (@madamefigarofr)

В интервью журналу Беллуччи также весьма загадочно прокомментировала свой недавний разрыв с художником Николя Лефевром, младшим ее на 18 лет. "Я сказала, что все кончено, но я не говорила, что одна", – заявила Моника. 

К слову, ранее мы писали о том, что Моника Белуччи посетила бал в изумительном платье Dior.

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