48-летняя Наоми Кэмпбелл станцевала зажигательный африканский танец

Супермодель посетила южноафриканский фонд Amoyo Performing Arts

Наоми Кэмпбелл Фото: AFP

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая произвела фурор новой прической, отправилась в ЮАР. Знаменитость посетила южноафриканский фонд Amoyo Performing Arts, который организовывает танцевальные и театральные классы для детей в Кейптауне.

Во время своего визита модель даже станцевала с детьми зажигательный африканский танец на камеру, а видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

9 Апр 2019 в 6:52 PDT INSTAGRAM (@naomi)

"Спасибо, что позволили мне танцевать с вами. Визит к детям в Amoyo Performing Arts принес мне столько радости сегодня", – отметила Кэмпбелл в подписи.

9 Апр 2019 в 2:28 PDT INSTAGRAM (@naomi)

Наоми Кэмбпелл посетила не только конференцию в ЮАР, но и посетила школьные классы, где обнимала и тепло пообщалась с детьми.

Напомним, недавно звезда решила эпатировать публику Манхэттена черным бархатным костюмом из осенне-зимней коллекции Balmain. Также Кэмбелл побывала в Катаре, и продемонстрировала свой невероятно стильный total white look.

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