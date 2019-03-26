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55-летний Николас Кейдж женится в четвертый раз – СМИ

Актер уже успел подать заявление на оформление брака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:11
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Фото: Getty Images

55-летний голливудский актер Николас Кейдж, который растратил почти все свое состояние, решил жениться в четвертый раз. Об этом сообщает издание People. Как утверждают СМИ, Николас Кейдж со своей девушкой 23 марта подали заявление на оформление брака в округе Кларк, штат Невада, что подтверждается информацией на сайте округа.

Избранницей популярного актера стала молодая визажистка Эрика Койке. Отметим, впервые пара была замечена в апреле 2018 года – на отдыхе в Пуэрто-Рико, а еще через месяц их видели вместе в Лос-Анджелесе. 

Николас Кейдж с невестой Эрикой Койке
Николас Кейдж с невестой Эрикой Койке
Фото: instagram.com/gossip_inst

К слову, Кейдж был женат три раза. В первые он женился в 1995 году на актрисе Патрисии Аркетт, однако уже в 2001 году они развелись. В 2002-м актер женился на Лизе Мари Пресли, но подал на развод в ноябре того же года. Бракоразводный процесс завершился в 2004 году.

Третьей женой актера была Алиса Ким. Они поженились в 2004-м, а уже в 2005 году у пары родился сын Кал-Эл. Алиса и Николас расстались в 2016-м году, после 12 лет брака. Кроме того, у Николаса Кейджа есть старший сын – 28-летний Вестон Коппола Кейдж.

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Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес вышли в свет впервые после слухов об измене.

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