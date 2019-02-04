55-летняя Иоланда Хадид похвасталась стройной фигурой в бикини

Модель показал яркое фото с пляжа

Иоланда Хадид Фото: instagram.com/yolanda.hadid

Нидерландская модель, мать знаменитых моделей Джиджи и Беллы Хадид, 55-летняя Иоланда не перестает удивлять публику. Недавно она разместила пикантное фото в нижнем белье, а теперь – порадовала подписчиков снимком в бикини. На фото Иоланда позирует в купальнике на фоне морских волн. "Свободу, которую я никогда не чувствовала ранее", – подписала фото Хадид.

Иоланда Хадид Фото: instagram.com/yolanda.hadid

"Иоланда, ты фантастическая женщина, "Иоланда, жаль, что ты не моя мама", "Красотка", "Невероятная женщина", "Фигура – просто шикарная", "Ты была красавицей и осталась ею", "Выглядишь лучше, чем когда либо", – пишут поклонники Иоланды в комментариях к фото.

Напомним, Иоланда покорила сеть фото в белье. На одном из последних фото Иоланда запечатлена в розовом полупрозрачном комплекте, поверх которого наброшен короткий пеньюар. Под пикантным снимком она также сообщила, что избавилась от филлеров, ботокса и имплантов, которые были в ее теле.

Ранее Белла Хадид была замечена в магазине Chrome Hearts, где состоялось открытие pop-up бутика известного бренда Louis Vuitton.

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