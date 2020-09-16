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55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: смотрим фото

Сегодня, 15:39

Моника украсила обложку греческого глянца

Знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась для обложки греческого журнала "Катимерини". Фото было опубликовано на официальной страничке Моники в Instagram.

На снимке актриса позирует в платье с длинным рукавом от Dior и ожерелье от Cartier. Для фотосессии актрисе сделали легкий макияж, главной фишкой которого стали стрелки, которые так любит делать Моника.

В описании к фото Беллуччи уточнила, что выпуск журнала посвящен будущему моноспектаклю "Письма и воспоминания Марии Каллас". Его показ состоится в театре Odeon of Herodes Atticus в Афинах.

Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

В комментариях к снимку подписчики Беллуччи засыпали ее комплиментами: "Нестареющая красавица", "Очень красивая", "Моника, вы богиня", "Прекрасна женщина", "Возраст вам только к лицу".

Напомним, 15-летняя дочь Моники Беллуччи впервые показала бойфренда. На снимках пара запечатлена вместе на отдыхе в Сен-Тропе. Ранее Моника Беллуччи показала шикарную фигуру в облегающем кружевном наряде. Актриса посетила кинофестиваль на восточном побережье Сицилии.

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