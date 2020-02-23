56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом – СМИ

Супруга кинорежиссера родила мальчика

56-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино, которого ограбили в собственном доме, впервые стал отцом. Его супруга, 36-летняя певица Даниэла Пик, родила малыша 22 февраля, сообщает израильское издание Pnai Plus.

Квентин Тарантино с супругой Фото: Getty Images

Известно, что роды проходили в Тель-Авиве. У звездных родителей появился мальчик. Имя новорожденного пока хранится в тайне.

Напомним, Квентин Тарантино впервые женился в 2018 году. Его избранницей стала известная израильская певица и модель Даниэла Пик. Ее отец – популярный в Израиле певец и композитор Цвика Пика. Он является автором легендарного хита "Дива", с которой Дана Интернешнл выиграла конкурс "Евровидение" в 1998 году.

Для обоих брак стал первым. О том, что Даниэла беременна от кинорежиссера, стало известно в прошлом году.

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