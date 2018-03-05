56-летняя жена актера Эммануила Виторгана заявила, что сама родила дочь

Сегодня, 00:07

Жена Эммануила Виторгана поделилась подробностями появления на свет их дочери

Эммануил Виторган с супругой Ириной. Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan
Эммануил Виторган с супругой Ириной. Фото: instagram.com/emmanuil_vitorgan

Ирина Виторган, впервые став мамой 26 февраля этого года, объяснила, почему с рождением малыша ей пришлось подождать целых двадцать лет. Известно, что супруга актера Эммануила Виторгана  выносила и родила ребенка самостоятельно, не прибегая к услугам суррогатной матери. Чтобы это стало возможным, она должна была решить проблемы со здоровьем.

"Мы с Эммочкой давно мечтали думали о ребенке, — говорит Ирина. — Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их".

Сейчас счастью пары нет предела. Они не нарадуются и не налюбуются на свою Этель. "Когда я прочитала, что значит Этель — благородная — то поняла, что мы с выбором имени "попали в точку": Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки носик, губки и лобик (лобик у нее такой же, как у ее племянника Платона — мы это еще на УЗИ заметили), — рассказала 7days.ru Ирина. — Дочка очень спокойная и воспитанная: практически не плачет – поест и спит. Когда везли ее из роддома, она всего один раз всплакнула и быстро успокоилась. Конечно, мы бесконечно счастливы".
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