56-летняя жена актера Эммануила Виторгана заявила, что сама родила дочь
Жена Эммануила Виторгана поделилась подробностями появления на свет их дочери
Ирина Виторган, впервые став мамой 26 февраля этого года, объяснила, почему с рождением малыша ей пришлось подождать целых двадцать лет. Известно, что супруга актера Эммануила Виторгана выносила и родила ребенка самостоятельно, не прибегая к услугам суррогатной матери. Чтобы это стало возможным, она должна была решить проблемы со здоровьем.
"Мы с Эммочкой давно мечтали думали о ребенке, — говорит Ирина. — Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их".
Сейчас счастью пары нет предела. Они не нарадуются и не налюбуются на свою Этель. "Когда я прочитала, что значит Этель — благородная — то поняла, что мы с выбором имени "попали в точку": Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки носик, губки и лобик (лобик у нее такой же, как у ее племянника Платона — мы это еще на УЗИ заметили), — рассказала 7days.ru Ирина. — Дочка очень спокойная и воспитанная: практически не плачет – поест и спит. Когда везли ее из роддома, она всего один раз всплакнула и быстро успокоилась. Конечно, мы бесконечно счастливы".
Вы сейчас просматриваете новость "56-летняя жена актера Эммануила Виторгана заявила, что сама родила дочь". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"