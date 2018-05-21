57-летний Хью Грант впервые решил жениться

Актер – отец пятерых детей

Хью Грант и Анна Эберштайн. Фото: Getty

Голливудский актер Хью Грант, который знаменит не только своим ролям в популярных фильмах, но и тем, что в свои 57 лет он не был женат ни разу (более того, у актера есть пятеро детей от двух разных женщин) наконец-то женится. Его избранницей стала шведский телепродюсер Анна Элизабет Эберштайн. У пары есть двое общих детей, однако, недавно стало известно, что у них родился еще один ребенок, но имя и пол его пока что не разглашаются.

Источник из окружения актера рассказал изданию The Sun: "Никто из друзей Хью и не думал, что этот день когда-нибудь настанет. Скоро он станет не только пенсионером, но и примерным семьянином".

О знаменательном событии стало известно благодаря объявлению, которое появилось в регистрационной палате Кенсингтон и Челси, находящейся недалеко от дома актера.

Напомним, бывшая возлюбленная Хью Гранта Элизабет Херли раскрыла секрет о рождении у актера пятого ребенка.

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