59-летний Шон Пенн подтвердил свою тайную "коронавирусную" свадьбу с 28-летней актрисой

Карантин не стал помехой для влюбленных

Оскароносный актер и режиссер Шон Пенн тайно женился на молодой актрисе, чем привлек внимание прессы и фанатов. О секретной свадьбе, которая раскрасила карантин знаменитостей, заговорили еще 2 августа и теперь Шон Пенн официально подтвердил, что 28-летняя Лейла Джордж действительно стала его женой. Об этом 59-летний актер рассказал на шоу Monday's Late Night ведущему Сэту Мейерсу в дистанционном интервью.

Шон Пенн и Лейла Джордж Фото: Getty Images

"Это был четверг. Мы сделали нашу "коронавирусную" свадьбу. Окружной комиссар подключился к Zoom, мы были в доме, а также двое моих детей и брат Лейлы", – рассказал Шон Пенн, сидя у себя дома и показал кольцо.

Шон Пенн и Лейла Джордж встречались с 2016 года.

У Шона Пенна двое детей от предыдущего брака с его бывшей женой Робин Райт: 26-летний сын Хоппер Джек и 29-летняя дочь Дилан. До этого Шон Пенн был женат на певице Мадонне, а несколько лет назад встречался с актрисой Шарлиз Терон.

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