60-летний Антонио Бандерас поборол коронавирус и развеселил Сеть забавным коллажем – фото

Актер провел 21 день в режиме самоизоляции

Знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас вылечился от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, сопроводив публикацию забавным коллажем.

На своей личной странице в соцсети актер сообщил, что болезнь отступила. К публикации он добавил коллаж, на котором он запечатлен, вероятно, в танце. На заднем фоне виднеются дома и увеличенные изображения COVID-19. На фото создается впечатление, что актер будто дерется с вирусом.

"Спустя 21 день дисциплинарного ареста я могу сказать, что сегодня поборол коронавирус. Я вылечился. Мои мысли обращаются к тем, кому повезло меньше, чем мне, и к тем, кто пострадал больше меня. Также желаю сил тем, кто находится в разгаре схватки с вирусом", – написал Бандерас.

Антонио Бандерас Фото: facebook.com/AntonioBanderas

В комментариях актера начали поздравлять с тем, что он наконец-то здоров. Отметим, что о болезни Бандерас сообщил в свой день рождения. Актер также добавил, что с ним все в порядке, хотя чувствует себя "более уставшим, чем обычно", и надеется на скорое выздоровление.

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Напомним, артистка "Квартала 95" Елена Кравец заразилась коронавирусом. Кроме этого, телеведущая Маричка Падалко сообщила, что заразилась с детьми CVID-19.

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