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61-летняя Мадонна показала удивительный шпагат

Певица сейчас в отличной форме

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Мадонна выступит в финале Евровидения 2019
Мадонна выступит в финале Евровидения 2019
Фото: Getty Images

Известная певица Мадонна, которую обвинили в расизме, снова порадовала своих поклонников стройными формами и идеальной физической подготовкой. 61-летняя артистка показала, как готовится к гастрольному туру в поддержку альбома Madame X.

Смотрите видео о том, какая мастерица Мадонна:

На новом видео в Instagram Мадонна лежит на спине и пользуется смартфоном. Но в это же время она широко растянула ноги, которые сформировала в ровный шпагат.

INSTAGRAM

"Madame X готовится к специальному дню", – подписала видео звезда.

Для репетиций 60-летняя артистка надела соблазнительный и довольно удобный костюм, черную футболку и шорты, колготы в сетку и наколенники для удобства. Волосы Мадонны были закручены в бигуди.

INSTAGRAM

Напомним, ранее Мадона выпустила свой новый альбом под названием Madame X. Пластинка стала четырнадцатой по счету в дискографии всемирно известной звезды. Также певица Мадонна представила еще один новый клип на композицию Dark Ballet. Композиция вошла в ее новую пластинку Madame X. 

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