62-летний Павло Зибров женится в третий раз: подробности

Народный артист Украины готовится к свадьбе

Сенсация! Павло Зибров решил в третий раз жениться. Избранницей Народного артиста стала его законная жена Марина! Так, влюбленные решили отпраздновать 25-летие в браке.

Вместо обычных посиделок устраивают пышную свадьбу – как раз в день рождения Марины. Жене певца исполнится 60 лет и сейчас они готовимся к свадьбе.

"Ко всему, моя дочь будет вести торжество, готовимся сейчас с ней. А он (Павло Зибров, – Ред.) денег дает", – рассказывает подробности Марина.

22-летняя Диана готовит программу для важного в жизни родителей события. Отмечать годовщину звёздные супруги будут 25-го августа в элитном ресторане под Киевом Конче-Заспе. Свадебное платье невеста уже выбрала, отдав предпочтение итальянскому производителю. А вот с дружками еще не определилась.

1 Авг 2019 в 1:35 PDT INSTAGRAM (@pavlo_zibrov)

"Дружка должна быть та, которая уже прожила с мужем много лет – больше, чем 25. К примеру, Рыбчинска (жена Евгения Рыбчинского, – Ред.). Они с мужем отпраздновали золотую свадьбу. Было бы очень хорошо, если бы она согласилась", – признается директор и жена Зиброва.

Сам артист переживает не за организацию, ведь доверяет вкусу жены, а за другое – вдруг жена передумает и у алтаря передумает выходить за него замуж: "Я боюсь, что она ответит".

Напомним, ранее Павел Зибров сделал неожиданное признание о съемках в фильмах.

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