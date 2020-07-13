62-летняя Шэрон Стоун показала себя в 19 лет: фото

Актриса поделилась архивным фото с поклонниками

62-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун, которая показала шикарную фигуру в бикини, всегда восхищала своей внешностью многих ее поклонников. Как в юные годы, так и сейчас Шэрон продолжает получать комплименты в свой адрес.

На днях актриса решила поностальгировать и опубликовала фото, на котором ей всего 19 лет.

"Возвращаюсь мыслями сюда, в мои модельные дни за границей, когда мне было 19 лет", – подписала снимок актриса.

Шэрон Стоун в молодости Фото: instagram.com/sharonstone

Многие поклонники звезды восхитились снимком, а некоторые даже сравнили ее с Мадонной в ее ранние годы.

"Вы чем-то похожи на Мадонну в клипе Like a virgin", "Невероятная женщина", "Очень красивая", "Вау, красотка", "Всегда красива. Отличное фото, Шэрон", "Дива", "Ну что за красавица?", "Вы были, есть и будете красавице всегда", "Вау, непревзойденно. Вы красивая, как снаружи, так и в внутри", "Красива, как принцесса", "Реальная красота", "Невероятная, вы королева и ею останетесь", – написали фолловеры звезды в комментариях к фото.

Смотрите в сюжете, почему Шэрон Стоун могла не попасть на собственный день рождения:

Ранее Шэрон уже делилась архивными фото. Актриса показала себя в детстве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться