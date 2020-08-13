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62-летняя Шэрон Стоун собирается выпустить мемуары. О самом сокровенном

Сегодня, 09:00

Книга должна поступить в продажу в следующем году

Голливудская актриса и обладательница "Золотого глобуса" Шэрон Стоун, которая ранее показала себя в 19 лет, издаст собственные мемуары. Предстоящую книгу актриса анонсировала в своем Instagram-аккаунте.

В мемуарах звезда фильма "Основной инстинкт" впервые поделится с читателями всеми откровенными деталями о непростых периодах ее жизни.

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Фото: Getty Images

"Возможность побудила меня написать эту книгу: возможность расти и делиться этим ростом. Я научилась прощать непростительное. Я надеюсь, что когда я разделю свое путешествие, вы тоже научитесь делать то же самое", – написала Шэрон Стоун, опубликовав фото обложки книги.

В мемуарах Шэрон Стоун расскажет читателям о своем болезненном детстве в Пенсильвании, о своих разноплановых ролях в кино, нюансах работы в Голливуде, двух браках и инсульте, который чуть не унес ее жизнь.

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Книга Шэрон Стоун поступит в продажу в марте 2021 года и будет доступна в твердом переплете, в виде электронной книги и аудио-формате.

Напомним, что ранее Шэрон Стоун показала роскошное тело в бикини во время отдыха.

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