62-летняя Вупи Голдберг удивила необычным нарядом на "Оскаре"

Американская актриса Вупи Голдберг появилась на красной дорожке 90-й церемонии вручения кинопремии "Оскар-2018" в необычном наряде.

62-летняя актриса выбрала яркое пышное платье со шлейфом и цветочным принтом от Christian Siriano.

Вупи продемонстрировала не только оригинальный наряд, но и большую татуировку на плече. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками.

Фото: AFP

Фото: AFP

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.

Названы все победители "Оскара-2018".