63-летний Том Хэнкс отжался на красной дорожке Оскара-2020

Актер показал, что он в отличной форме

Актер Том Хэнкс Фото: Getty Images

На красной дорожке 92-й церемонии награждения кинопремии "Оскар-2020" актер Том Хэнкс, который в этом году номинирован на премию, устроил настоящие спортивные. Так, мужчина в самом начале красной дорожки начал отжиматься! Отметим, что Сегодня.Lifestyle ведут текстовую онлайн-трансляцию события.

Смотрите в видео все, что нужно знать о церемонии "Оскар-2020":

Не смотря на свой возраст – актеру уже 63 года, Том Хэнкс показал отличную форму!

Стоит отметить, что актер появился на церемонии вместе со своей супругой, актрисой Ритой Уилсон. Она с юмором восприняла такую "выходку" мужа и от души посмеялась над этим.

Напомним, "Сегодня" уже рассказывали о том, кто прошелся по красной дорожке "Оскар-2020". Так, актриса Натали Портман своим нарядом намекнула на дискриминацию женщин-режиссеров в этом году. А вот самая младшая участница пронесла на красную дорожку бутерброд!

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывает телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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