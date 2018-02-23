64-летняя первая леди Франции в белоснежном блейзере восхитила безупречным образом

Сегодня, 15:35

Свой наряд Бриджит дополнила лаковыми полусапожками

Бриджит Макрон. Фото: AFP
Бриджит Макрон. Фото: AFP

64-летняя первая леди Франции любит одежду от Louis Vuitton и других французских кутюрье. За сдержанные наряды Бриджит окрестили иконой стиля для леди старшего возраста.

На днях Бриджит Макрон продемонстрировала стильный деловой образ.

Для встречи с женой президента Либерии Клэр Дункан-Веа Бриджит выбрала белоснежный блейзер с золотыми пуговицами от французского бренда Balmain, стоимостью 1720 евро (57 тысяч гривен), блузку и черные брюки.

Свой безупречный образ первая леди Франции дополнила лаковыми полусапожками.

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

Напомним, президент Аргентины Маурисио Макри с официальным визитом посетил Францию. В поездке Макри сопровождала супруга Хулиана Авада. Первая леди Франции Бриджит Макрон встретилась с Хулианой Авадой в Елисейском дворце. 64-летняя Бриджит Макрон продемонстрировала стильный образ от своего любимого бренда Louis Vuitton. Синий костюм с кожаной отделкой, состоящий из платья и жакета, Бриджит дополнила лаковыми туфлями.
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Источник:

"Сегодня"

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