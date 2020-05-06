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65-летний Брюс Уиллис воссоединился со своей женой Эммой в доме экс-супруги Деми Мур

Спустя несколько месяцев Эмма Уиллис увидела своего мужа

Дарина Алексеева
Сегодня, 17:30

Супруга Брюса Уиллиса, которому в марте исполнилось 65 лет, Эмма Хеминг Уиллис поделилась фотографиями долгожданного воссоединения семьи перед 6-летием их младшей дочери Эвелин. Брюс Уиллис и Эмма не видели друг друга целых два месяца и решили наверстать упущенное. Эмма поделилась целой серией ярких семейных фото и видео, на которых видно, как семья гуляет в парке, катается на качелях и квадроцикле, весело проводя время.

Ранее Alyosha и Тараса Тополя рассказали, чем занять детей на карантине.

Брюс Уиллис воссоединился с семьей
Брюс Уиллис воссоединился с семьей
Фото: скриншот

Как сообщает Yahoo Entertainment, похоже, что семья присоединилась к Брюсу Уиллису в городе Сан-Валли, где он находился на карантине со своей бывшей женой Деми Мур и их тремя взрослыми дочками – Румер, Скаут и Таллулой. Дом Брюса Уиллиса расположен напротив дома Деми Мур.

Экс-супруги провели вместе несколько недель, что навело поклонников на мысль, что Брюс Уиллис и Эмма переживают сложный этап в отношениях.

Брюс Уиллис и Деми Мур провели карантин вместе – смотрите сюжет:

На самом деле между Эммой Уиллис и Деми Мур отличные отношения, а дочь Брюса пролила свет на всю эту ситуацию. 28-летняя Скаут рассказала, что ее сестра проткнула ногу иголкой в парке и жене Брюса пришлось остаться в Лос-Анджелесе, чтобы дождаться результатов медицинского обследования вместо того, чтобы ехать вслед за мужем.

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Брюс Уиллис и фотомодель Эмма Хеминг поженились в 2009 году. Брак актера с Деми Мур продлился 13 лет – с 1987 по 2000 год. Также Брюс Уиллис встречался с Брук Бернс – звездой сериала "Спасатели Малибу".

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