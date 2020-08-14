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66-летняя Любовь Успенская усыновила ребенка: правда ли это

Сегодня, 19:38

В Сети Успенскую поздравляют ее поклонники

66-летняя российская певица Любовь Успенская спровоцировала слухи о том, что она усыновила ребенка. Поклонники артистки начали поздравлять ее с новой ролью приемной матери, после того, как она в своем Instagram опубликовала ролик с маленьким мальчиком.

На видео неизвестная женщина передает в руки артистки малыша.

"Вы просили нас найти вам хорошего мальчика, о котором вы мечтали. Мы вам нашли лучшего ребенка на свете, получайте его", – говорит женщина.

На что Успенская ответила: "Я так мечтала иметь мальчика. Тебе нравится здесь? Ты останешься в этом доме? Это все твое!"

В описании к видео артистка также написала, что она "давно мечтала о сыне и детском смехе в доме".

INSTAGRAM

Позже выяснилось, что мальчик на видео – сын российского футболиста Александра Кержакова и его бывшей жены Миланы Тюльпановой – Артемий.

В совместном Instagram-эфире Тюльпанова и Успенская заявили, что они "очень дружны". Женщины ответили на вопросы подписчиков, но на главный вопрос об усыновлении прямо отвечать не стали.

Милана Тюльпанова с сыном Артемием
Милана Тюльпанова с сыном Артемием
Фото: instagram.com/milana_tulpanova

"Мальчик замечательный очень умный воспитанный, с тонким чувством юмора. Это то, что я хотела и мечтала об этом", – сказала Любовь Успенская.

Тюльпанова также прокомментировала слова Успенской.

"Мы с Любой давно знакомы, и наши семьи давно знакомы. На карантине нам редко удавалось видеться, встречаться. А за это время мы все очень сильно сблизились. Поэтому теперь мы неразлучны. Интригу относительно Артемия мы сохраним, чуть позже расскажем", – сказала Милана.

INSTAGRAM

Все поклонники, которые ранее поздравляли Успенскую с сыном теперь предполагают, что артистка просто стала крестной матерью мальчика.

Скриншот: Instagram Любови Успенской

Напомним, Любовь Успенская рассказала о болезни дочери. Ранее мы рассказывали, кто из украинских звезд посетил концерт Любови Успенской в Киеве.

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