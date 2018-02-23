67-летняя актриса Джейн Сеймур снялась для Playboy

Актрисе Джейн Сеймур 15 февраля исполнилось 67 лет, но в это трудно поверить. Сеймур известна по роли девушки Бонда в фильме "Живи и дай умереть" (1973) и американскому драматическому телесериалу "Доктор Куин, женщина-врач".

Актриса и мама четверых детей выглядит потрясающе. Джейн в третий раз снялась для журнала Playboy. Джейн позировала для известного глянца в 1973 и 1987 годах.

"Я прекрасно себя ощущаю. Возраст мне к лицу. Раньше всегда нужно было стараться, чтобы обратить на себя внимание, а с некоторых пор я свободна от этой неприятной обязанности. Мужчины сами часто на меня реагируют и пытаются завязать знакомство. Гораздо моложе меня. На что я спокойно отвечаю: "В другой жизни, дорогуша!"", – говорит актриса в интервью.

Фото: Playboy

Сеймур четыре раза была замужем.

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