67-летняя актриса Джейн Сеймур снялась для Playboy

Сегодня, 17:01

Актриса и мама четверых детей выглядит потрясающе

Джейн Сеймур. Фото: AFP
Джейн Сеймур. Фото: AFP

Актрисе Джейн Сеймур 15 февраля исполнилось 67 лет, но в это трудно поверить. Сеймур известна по роли девушки Бонда в фильме "Живи и дай умереть" (1973) и американскому драматическому телесериалу "Доктор Куин, женщина-врач".

Актриса и мама четверых детей выглядит потрясающе. Джейн в третий раз снялась для журнала Playboy. Джейн позировала для известного глянца в 1973 и 1987 годах.

"Я прекрасно себя ощущаю. Возраст мне к лицу. Раньше всегда нужно было стараться, чтобы обратить на себя внимание, а с некоторых пор я свободна от этой неприятной обязанности. Мужчины сами часто на меня реагируют и пытаются завязать знакомство. Гораздо моложе меня. На что я спокойно отвечаю: "В другой жизни, дорогуша!"", – говорит актриса в интервью.

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Фото: Playboy

Сеймур четыре раза была замужем.

Напомним, 22-летняя российская модель Ольга Запивохина дебютировала на показе Gucci во время Недели моды в Милане.

Недавно 25-летняя модель и актриса Кейт Аптон снялась в фотосессии для издания Sports Illustrated Swimsuit Issue. Фотосессия проходила на острове Аруба в Карибском море. Съемка закончилась для Аптон падением.
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"Сегодня"

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