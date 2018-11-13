68-летний Михаил Поплавский худеет под присмотром диетолога из Швейцарии

Поющий ректор Поплавский взялся за свой внешний вид и сел на диету

Михаил Поплавский. Фото: instagram.com/poplavskiy_michail

Певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский решительно заявил поклонникам, что собирается сбросить 10 килограмм. Знаменитый "юний орел" сел на диету, о чем сообщил подписчикам своей страницы в Instagram.

Более того, избавится от лишнего веса 68-летнему поющему ректору помогает диетолог из Швейцарии. Как сообщил Поплавский, все его старания ради нового шоу "Я у тебе один".

"Поставил себе цель похудеть на 10 кг к шоу. Работаю с диетологом из Швейцарии. Сел на специальную диету: пью сыворотку, ем больше овощей и фруктов. Но я сладкоежка, поэтому иду на хитрости. После овощного салатика выпиваю чашечку зеленого чая с ложкой меда. А к чаю – вафельки. Диетические, конечно!" – сообщил шоумен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail) 12 Ноя 2018 в 11:33 PST

Поплавский записал видео, где предстает в атласном синем домашнем халате и в таком виде нарезает овощной салат, наливает себе зеленый чай и запивает им ту самую диетическую вафельку.

Напомним, ранее стало известно, что голливудский актер Стивен Болдуин, брат Алека Болдуина, стал почетным профессором Киевского национального университета культуры и искусств. Об этом Михаил Поплавский сообщил на своей странице в Instagram.