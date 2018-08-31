69-летнего Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

Актер отрицает все обвинения

Жерар Депардье. Фото: Getty

Знаменитого французского актера Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 22-летней актрисы, которая подала жалобу в понедельник, 27 августа, сообщает издание Variety со ссылкой на французский новостной канал BFM.

Молодая актриса, имя которой не разглашается, обвиняет Депардье в том, что она дважды подвергалась нападению и изнасилованию со стороны актера в его квартире в Париже. Пара встретилась там для репетиции будущих сцен фильма. По ее утверждениям, инциденты произошли 6 и 13 августа.

Известно, что по этому делу начато предварительное расследование.

Адвокат Депардье Эрве Темим рассказал BFM, что его клиент решительно опроверг все обвинения. "Жерар Депардье потрясен этой жалобой ... и абсолютно оспаривает любое нападение, изнасилование или любой преступный акт", – сказал Темим.

Депардье – вторая крупная фигура французской киноиндустрии, которую обвиняют в сексуальном насилии, после известного французского режиссера Люка Бессона, дело которого все еще не закрыто. Ранее Бессона обвинила в изнасиловании молодая актриса Сэнд Ван Рэй. По словам девушки, режиссер "заставлял ее делать ужасные вещи".