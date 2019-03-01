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69-летняя Мерил Стрип стала бабушкой

Дочь Мерил Стрип родила первенца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:04
Мерил Стрип
Мерил Стрип
Фото: instagram.com/merylstreep

В декабре 2018-го появилась информация, что старшая дочь Мерил Стрип, 35-летняя Мэйми Гаммер, беременна от своего возлюбленного, актера Мехара Сети.

Теперь публика узнала еще более радостную новсть – 69-летняя Мерил Стрип впевые стала бабушкой, об этом сообщает Us Weekly. Уже известно, что Мэйми Гаммер родила мальчика.

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Отметим, оскароносная актриса Мерил Стрип состоит в браке со скульптором Доном Гаммером уже 40 лет. У пары есть четверо детей: 39-летний Генри Гаммер, 35-летняя Мэйми Гаммер, 32-летняя Грейс Гаммер и 27-летняя Луиза Гаммер.

Ранее мы писали, что 43-летняя Ева Лонгория умилила сеть снимком с маленьким сыном.

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