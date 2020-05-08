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7 лучших хитов Энрике Иглесиса в честь его 45-летия

Популярный певец празднует день рождения

Дарина Алексеева
Сегодня, 13:30

В 19 лет Энрике Иглесиас принял решение посвятить свою жизнь музыке и бросил учебу на факультете бизнеса, так как с самого детства со своим братом мечтал о карьере певца. Сегодня, 8 мая, знаменитый испанский певец, автор песен и актер Энрике Иглесиас празднует свое 45-летие.

Энрике Иглесиас – многократный обладатель "Грэмми" и "American Music Awards", автор хитов и студийных альбомов, которые сотни раз становились золотыми, а его дебютный испаноязычный альбом за одну неделю был куплен 1 млн раз. Также певец состоит в счастливом браке с Анной Курниковой и воспитывает троих детей. Недавно супруга Энрике Иглесиаса впервые показала лицо их 5-месячной дочери.

Свою первую песню певец написал, когда ему было 16 лет. Послушаем самые известные хиты Энрике Иглесиаса, которые завоевали сердца миллионов.

Bailando

El Bano

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Subeme la radio

Duele el corazon

Move to Miami

Despues que te perdi

Ring my bells

Ранее Энрике Иглесиас умилил сеть рассказами об отцовстве.

Сегодня также стало известно, что звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт впервые стал отцом.

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