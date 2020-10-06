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7 темных сторон KHAYAT. Этого мы еще не знали об артисте!

Певец боится темноты и видит людей насквозь

На днях молодой украинский певец KHAYAT представил новую песню "Темно", которая является первым украиноязычным лирическим треком в его репертуаре.

По словам исполнителя, речь в песне идет о темноте души, которая заставляет сделать неизбежный выбор.

Сегодня.Lifestyle послушали "Темно", вдохновились и расспросили KHAYAT о его самых темных сторонах – этого об артисте вы точно не знали!

Темнота

"Боязнь темноты – это страх, который тянется еще из детства. Это, наверное, больше об атмосфере неизведанности, чем о монстрах под кроватью", – говорит KHAYAT.

Внутреннее чутье

"У меня достаточно остро развито внутреннее чутье касаемо людей. Иногда мне можно даже не знакомиться с человеком, чтобы понять, что общение не заладится. Я на физиологическом уровне чувствую фальшь и уязвимость", – признается артист.

KHAYAT Фото: пресс-служба

Особый дар

"Бывает такое, что я могу за несколько секунд до речи собеседника дословно проиграть в голове то, что он скажет. Если это какой-то дар, то он явно не делает мою жизнь интересней. Я считаю, что людям вообще можно было бы не разговаривать, а строить свои отношения исключительно на чувствах. Это уберегло бы нас от многих глупостей", – уверен певец.

Самый странный поступок

"Моим самым странным поступком был побег с незнакомыми мне людьми на инди-фестиваль в США, который увенчался аварией и домашним арестом", – вспоминает KHAYAT.

Зависимость от объятий

"Я зависим от объятий. Мне кажется, что это где-то граничит с клиникой, но меня это вполне устраивает. Это одна из немногих вещей, которая может мгновенно поднять мне настроение", – делится артист.

KHAYAT Фото: пресс-служба

Привязанность к людям

"Я очень долго, но капитально привязываюсь к людям. Для меня каждый человек – это отдельная вселенная, которую мне травматично и сложно терять", – признается певец.

Поиск ответов

"Больше всего жалею об отсутствии умения жить здесь и сейчас. Мой мозг практически не отдыхает от потока мыслей, планов и идей, который мешает мне наслаждаться тем, что меня окружает. А еще, мне не свойственно забывать. И это не касается мелочей быта – в этом плане я преуспеваю. Но я постоянно возвращаюсь к прошлому и копаюсь в поиске каких-то ответов, важных для меня сегодня", – откровенничает KHAYAT..

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