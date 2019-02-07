Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

70-летнего Оззи Осборна госпитализировали после концерта

У артиста возникли осложнения после гриппа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:06
Оззи Осборн
Оззи Осборн
Фото: Getty Images

Известного рок-исполнителя, солиста Black Sabbath Оззи Осборна, который недавно отменил выступление из-за тяжелой болезни, срочно госпитализировали после одного из концертов. Как оказалось, у музыканта возникли осложнения после недавно перенесенного гриппа, пишет Louder Sound.

Артисту ранее диагностировали респираторную инфекцию, которая могла перерасти в пневмонию. В связи с болезнью Осборн был вынужден отменить ряд европейских концертов, запланированных в рамках тура  No More Tours II. В туре также принимает участие другая культовая группа – Judas Priest.

Исполнитель выразил сожаление своим поклонникам в связи с отменой концертов и пообещал в будущем компенсировать это.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Оззи Осборн изменял жене с шестью женщинами.

Чтобы узнать у него правду, жена накачала Осборна снотворным.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Участника Нацотбора на "Евровидение" жестко избили в метро Макс Корж едет в Украину с грандиозным концертом 70-летний Оззи Осборн отменил концерт из-за тяжелой болезни
здоровье певец госпитализация Оззи Осборн
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Умер участник Битвы экстрасенсов Андрей Сатаненко
Умер участник Битвы экстрасенсов Андрей Сатаненко
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Потап і Настя Каменських попалися на гарячому
Потап і Настя Каменських попалися на гарячому
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)
Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Сегодня, 08:41Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Сегодня, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

Вчера, 18:41Стиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

Вчера, 18:01Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

Вчера, 13:52Шоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

Вчера, 12:40Fun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

Вчера, 04:02Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

5 февраляWellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

5 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

5 февраляСтиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

5 февраляСтиль

Стильные прически в домашних условиях ко Дню влюбленных 

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляШоу-бизнес

Бывший "Холостяк" Дмитрий Черкасов впервые стал отцом

Новости партнеров

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода
46-летняя звезда «Физрука» родила от своего ученика
46-летняя звезда «Физрука» родила от своего ученика
Королева італійського спортивного ТБ
Королева італійського спортивного ТБ
Пышный бюст: Как бегать с большой грудью?
Пышный бюст: Как бегать с большой грудью?
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"