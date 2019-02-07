70-летнего Оззи Осборна госпитализировали после концерта

У артиста возникли осложнения после гриппа

Оззи Осборн Фото: Getty Images

Известного рок-исполнителя, солиста Black Sabbath Оззи Осборна, который недавно отменил выступление из-за тяжелой болезни, срочно госпитализировали после одного из концертов. Как оказалось, у музыканта возникли осложнения после недавно перенесенного гриппа, пишет Louder Sound.

Артисту ранее диагностировали респираторную инфекцию, которая могла перерасти в пневмонию. В связи с болезнью Осборн был вынужден отменить ряд европейских концертов, запланированных в рамках тура No More Tours II. В туре также принимает участие другая культовая группа – Judas Priest.

Исполнитель выразил сожаление своим поклонникам в связи с отменой концертов и пообещал в будущем компенсировать это.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Оззи Осборн изменял жене с шестью женщинами.

Чтобы узнать у него правду, жена накачала Осборна снотворным.

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