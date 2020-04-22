70-летний Ричард Гир стал многодетным отцом – СМИ

36-летняя супруга актера родила сына

Американский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом. Отметим, что в феврале прошлого года его 36-летняя супруга Алехандра Силва родила звезде сына. Таким образом, 70-летняя знаменитость кино стал многодетным папой.

Актер Ричард Гир и его жена Алехандра Силва Фото: instagram.com/alejandragere

Как сообщает издание HOLA!, у супругов снова родился сын. Мальчик стал вторым общим ребенком супругов, имя которого пока не раскрывается. Сейчас Ричард и Алехандра находятся в самоизоляции на своем ранчо недалеко от Нью-Йорка.

О рождении второго сына более детально смотрите в сюжете:

Отметим, что Ричард Гир воспитывает старшего сына — 19-летнего Гомеса Джеймса. Его родила вторая жена Ричарда, актриса Кэри Лоуэлл. Нынешняя 36-летняя супруга актера — дочь бывшего вице-президента королевского футбольного клуба "Реал". Гир и Силва познакомились в 2014 году в Италии.

Ранее мы сообщали, Ричард Гир и Алехандра Силва сыграли свадьбу в Нью-Йорке в мае. Свои отношения пара зарегистрировала еще в начале апреля. На религиозную церемонию, прошедшую по всем правилам буддизма, пригласили родных и близких друзей.

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