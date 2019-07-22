70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили музыкальный фестиваль

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram.com/alla_orfey

Весной популярная певица, звезда советской эстрады Алла Пугачева отметила 70-летие, в честь которого дала первый за 10 лет сольный концерт. Однако, несмотря на возраст, звезда не только старается держать себя в форме, но и подчеркивает результаты своих стараний. Судя по всему, Примадонна хочет соответствовать своему супругу – 43-летнему Максиму Галкину.

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Так, 21 июля звездная пара появилась в Риге на музыкальном фестивале Лайма. Рандеву. Юрмала". Алла Пугачева и Максим Галкин посетили заключительный день фестиваля, и артистке удалось удивить поклонников. Алла Пугачева появилась на публике в белых мини-шортах и продемонстрировала стройные ноги. Артистка охотно позировала перед камерами вместе с мужем Максимом Галкиным.

Jul 22, 2019 at 1:34am PDT INSTAGRAM (@maximalla_family) on

Ранее мы также писали, что на Аллу Пугачеву подали заявление в полицию. Примадонна подъехала на автомобиле прямо к поезду и вызвала шквал критики.

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