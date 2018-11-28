71-летний Элтон Джон не смог выйти на сцену из-за серьезной болезни

Артист отменил выступление во Флориде

Элтон Джон. Фото: instagram.com/eltonjohn

Знаменитый британский певец Элтон Джон, рекламное видео с которым растрогало сеть, был вынужден отменить концерт из-за серьезной болезней. Музыкант не смог выступить во вторник, 27 ноября, во Флориде.

Как оказалось, у сэра Элтона воспалилось ухо из-за инфекции, пишет издание Mirror. С соответствующей заявлением к зрителям концерта обратились организаторы. "Мы с сожалением сообщаем, что из-за ушной инфекции Элтон Джон не сможет сегодня выступить. Дату переноса концерта мы сообщим в ближайшем будущем, сохраните ваши билеты", – сказано в сообщении.

Тем не менее, фанаты звезды были возмущены, ведь об отмене концерта их уведомили лишь через 20 минут после того, как он должен был начаться. "До свидания, Элтон Джон", "Это некрасиво, сообщать об отмене концерта через 22 минуты после того, как шоу должно было начаться", – пишут юзеры.

Напомним, ранее Элтон Джон снялся в рекламе Snickers, в которой зачитал рэп. Кроме этого, Элтон Джон объявил об уходе из активной концертной жизни. Но перед этим он поедет в огромный трехгодичный тур.