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71-летняя Алла Пугачева поделилась секретом семейного счастья

Сегодня, 14:16

Певица показала свое лицо без макияжа

71-летняя певица Алла Пугачева, которая ранее "взорвала" Сеть первым видео в TikTok, показала свое лицо без макияжа. Артистка опубликовала новое селфи в своем официальном аккаунте в Instagram и поделилась с поклонниками секретом семейного счастья.

Примадонна следит за своим питанием и придерживается здорового образа жизни, что положительно влияет на ее внешность. При этом фаны Аллы Борисовны не перестают удивляться, как ей удается выглядеть так свежо даже без капли грима.

Так, на новом селфи Пугачева показала свое лицо вблизи. Она слегка подвела глаза и подкрасила ресницы.

"Первое правило семейного счастья. Не смотри налево, смотри направо и вперед", – написала в посте артистка.

INSTAGRAM

"Вы как всегда отлично выглядите!", "Как всегда шикарна", "Алла Борисовна, вы как всегда очень красивая и милая!" – пишут в комментариях поклонники звезды.

Алла Пугачева побывала в кинотеатре, где начался пожар. Подробности смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что дочь Аллы Пугачевой поразила сходством со звездной мамой. А накануне Максим Галкин показал, как выглядел до женитьбы с Примадонной.

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