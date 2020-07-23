Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

71-летняя Алла Пугачева в мини-шортах поразила поклонников стройностью ног

Сегодня, 10:31

Артистка зажгла на вечеринке вместе с мужем

71-летняя певица Алла Пугачева продемонстрировала поклонникам новый образ. Артистка с мужем посетила шумную вечеринку, на которой выступали певица Полина Гагарина и группа Artik&Asti.

На мероприятие Пугачева надела черный удлиненный пиджак, короткие черные шорты и туфли на каблуках. Многие поклонники артистки подметили, что этот наряд выгодно подчеркивает ноги Примадонны.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото с вечеринки в своем Instagram-аккаунте разместил муж певицы Максим Галкин.

"Алла стала выглядеть лучше! А ее ногам сейчас и 25-летние позавидуют", "Просто пушка. Какие вы красивые", "Какие же вы счастливые и красивые!", "Я, не помню, чтобы она выглядела круче, чем сейчас", "Алла Борисовна выглядит сейчас лучше, чем 30 лет назад – все благодаря Максиму, наверное!", "Вау, просто нет слов, одни эмоции. Алла выглядит на все 100%. Счастья вашей семье и детям", – написали поклонники Аллы в комментариях к фото.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева поразила поклонников блестящим видом – смотрите видео:

Ранее мы писали, что Алла Пугачева опубликовала новое селфи в своем официальном аккаунте в Instagram и поделилась с поклонниками секретом семейного счастья.

Кроме этого, Максим Галкин показал, как выглядел до женитьбы с Примадонной.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Будто 20-летняя: Алла Пугачева «взорвала» Сеть первым видео в TikTok 6-летняя дочь Галкина и Пугачевой поразила умением держать баланс в воде - видео "С годами все моложе": 71-летняя Алла Пугачева показала лицо без макияжа
Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама

Новости партнеров

Пополнение в семье Пугачевой: Примадонна сияет от радости
Пополнение в семье Пугачевой: Примадонна сияет от радости
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Высоцкая произвела фурор своей фигурой в крошечном бикини
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога

Популярные статьи

Вчера, 16:00Афиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

Вчера, 05:28Психология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

21 июляFood

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

21 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка устроила зажигательные танцы в фонтане на Крещатике: фото

21 июляПсихология

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

21 июляFun

21 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

20 июляFun

Марк Цукерберг переборщил с кремом от загара и стал новым мемом: смешные фото

20 июляШоу-бизнес

Алена Шоптенко показала своего мужа и поздравила его с днем рождения

20 июляПсихология

Новолуние 20 июля: о чем мечтать каждому знаку зодиака

20 июляТехно

Жизнь после смерти: ученые объяснили, что нас ждет

20 июляFood

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

20 июляEvents

Новолуние 20 июля: что нельзя делать и особенности дня

20 июляШоу-бизнес

Славянский Базар-2020: какое место на конкурсе заняла Украина

Новости партнеров

Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Китайцы выяснили, почему умирают выздоровевшие от КОВИД пациенты
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
Бывший муж Марины Боржемской публично оскорбил и унизил ее
6 болезней, при которых арбуз противопоказан
6 болезней, при которых арбуз противопоказан
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Дочь Юлии Высоцкой Маша Кончаловская пошла на поправку - СМИ
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Екс чоловік Лорак розкрив подробиці бурхливої молодості зірки
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Онкобольная Алла Мазур опубликовала фото с подросшим сыном
Онкобольная Алла Мазур опубликовала фото с подросшим сыном

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять