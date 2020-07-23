71-летняя Алла Пугачева в мини-шортах поразила поклонников стройностью ног

Артистка зажгла на вечеринке вместе с мужем

71-летняя певица Алла Пугачева продемонстрировала поклонникам новый образ. Артистка с мужем посетила шумную вечеринку, на которой выступали певица Полина Гагарина и группа Artik&Asti.

На мероприятие Пугачева надела черный удлиненный пиджак, короткие черные шорты и туфли на каблуках. Многие поклонники артистки подметили, что этот наряд выгодно подчеркивает ноги Примадонны.

Алла Пугачева Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото с вечеринки в своем Instagram-аккаунте разместил муж певицы Максим Галкин.

"Алла стала выглядеть лучше! А ее ногам сейчас и 25-летние позавидуют", "Просто пушка. Какие вы красивые", "Какие же вы счастливые и красивые!", "Я, не помню, чтобы она выглядела круче, чем сейчас", "Алла Борисовна выглядит сейчас лучше, чем 30 лет назад – все благодаря Максиму, наверное!", "Вау, просто нет слов, одни эмоции. Алла выглядит на все 100%. Счастья вашей семье и детям", – написали поклонники Аллы в комментариях к фото.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева поразила поклонников блестящим видом – смотрите видео:

Ранее мы писали, что Алла Пугачева опубликовала новое селфи в своем официальном аккаунте в Instagram и поделилась с поклонниками секретом семейного счастья.

Кроме этого, Максим Галкин показал, как выглядел до женитьбы с Примадонной.

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