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71-летняя София Ротару очаровала фото в полупрозрачном платье

Певица в очередной раз удивила поклонников внешним видом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
София Ротару
София Ротару
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

71-летняя известная певица София Ротару явно знает секрет молодости и красоты. Артистка никак не выглядит на свой возраст и регулярно восхищает поклонников внешним видом, несмотря на многочисленные слухи о проблемах со здоровьем.

Так, на днях София Ротару очаровала поклонников новыми снимками. Певица позировала на природе в черном полупрозрачном платье с коралловой вышивкой. К слову, артистка известна своей любовью к вышиванкам, но в этот раз еще и продемонстрировала потрясающую форму. Таким образом София Ротару решила поздравить подписчиков с Пасхой.

"Со Светлым Праздником!", – написала Ротару.

София Ротару очаровала поклонников новым образом
София Ротару очаровала поклонников новым образом
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

71-летняя София Ротару позировала в полупрозрачном платье
71-летняя София Ротару позировала в полупрозрачном платье
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару опубликовала свежие фото
София Ротару опубликовала свежие фото
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

К слову, внучка Софии Ротару, которую назвали в честь знаменитой бабушки, 17-летняя Соня Евдокименко, тоже активно развивает карьеру певицы. Кроме того, недавно София Ротару показала, как погуляла на дне рождения своего внука Анатолия.

Напомним, не так давно отметила 70-летие Алла Пугачева. Примадонна отпраздновала юбилей грандиозным концертом – первым за последние 10 лет. Муж Максим Галкин и маленькие дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.

Смотрите видео о том, что София Ротару нашла новую любовь:

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