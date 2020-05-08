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72-летний Арнольд Шварценеггер сел на шпагат на кухонном столе: забавное видео

Знаменитый актер решил подшутить над фанатами

Дарина Алексеева
Сегодня, 17:07

Американский актер, бодибилдер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, который скоро станет дедушкой, опубликовал забавный ролик. Все знают об удивительных физических способностях и достижениях Арнольда Шварценеггера, но иногда бодибилдер умеет даже подшутить над собой.

На первый взгляд может показаться, что Арнольд Шварценеггер сидит на шпагате. Именно с этого начинается видео, опубликованное в официальном Instagram аккаунте знаменитости.

"Гибкость тела так же важна, как и силовые тренировки", – говорит Арнольд.

INSTAGRAM

Досмотрев видео до конца, можно обнаружить, что Арнольд Шварценеггер стоит возле муляжа ног, которые "сидят" в шпагате.

Менее, чем за сутки ролик знаменитости набрал почти три миллиона просмотров.

"Арнольд, приятно видеть, что ты все еще сгибаешь их!", – прокомментировал публикацию Арнольда американский актер и комик Джеймс Белуши ("К-9" и "Кудряшка Сью").

Ранее Арнольд Шварценеггер показал, с кем проводит карантин, опубликовав милое видео.

Арнольд Шварценеггер пришел в офис с животными – смотрите сюжет:

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