72-летний Арнольд Шварценеггер сел на шпагат на кухонном столе: забавное видео
Знаменитый актер решил подшутить над фанатами
Американский актер, бодибилдер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, который скоро станет дедушкой, опубликовал забавный ролик. Все знают об удивительных физических способностях и достижениях Арнольда Шварценеггера, но иногда бодибилдер умеет даже подшутить над собой.
На первый взгляд может показаться, что Арнольд Шварценеггер сидит на шпагате. Именно с этого начинается видео, опубликованное в официальном Instagram аккаунте знаменитости.
"Гибкость тела так же важна, как и силовые тренировки", – говорит Арнольд.
Досмотрев видео до конца, можно обнаружить, что Арнольд Шварценеггер стоит возле муляжа ног, которые "сидят" в шпагате.
Менее, чем за сутки ролик знаменитости набрал почти три миллиона просмотров.
"Арнольд, приятно видеть, что ты все еще сгибаешь их!", – прокомментировал публикацию Арнольда американский актер и комик Джеймс Белуши ("К-9" и "Кудряшка Сью").
Ранее Арнольд Шварценеггер показал, с кем проводит карантин, опубликовав милое видео.
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