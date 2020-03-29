72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на миллионерше

Избранница Теда Бекхэма младше его на 10 лет

Пока другие селебритис отменяют свои свадьбы из-за пандемии COVID-19, 72-летний отец Дэвида Бекхэма решил жениться. Избранница Теда Бекхэма младше его на 10 лет, и ее очень не любит Виктория Бекхэм.

Напомним, что в декабре 2019 года звездные супруги Дэвид и Виктория Бекхэм крестили своих детей – 14-летнего Круза и 8-летнюю Харпер. Виктория выбрала в качестве крестной актрису и свою давнюю подругу Еву Лонгорию.

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Накануне Тед Бекхэм сообщил в Twitter о помолвке с Хилари Мередит, с которой познакомился несколько месяцев назад. Мередит младше его на 10 лет. Отметим, что для Теда этот брак будет вторым. Со своей первой супругой мужчина развелся 18 лет назад после 33 лет совместной жизни.

"В мире в настоящий момент происходят гораздо более важные вещи, но мы все равно рады сообщить о нашей помолвке. Берегите близких", – говорится в посте.

По слухам, невестка Теда – Виктория выступила против его общения с Хилари. В конце прошлого года СМИ писали, что супруга Дэвида отказалась пригласить 27-летнюю дочь Мередит на семейный праздник. Якобы, отец просил сына включить родственников своей пассии в число гостей, но тот отказал, объяснив это тем, что жена очень неохотно вводит в свой круг общения новых людей.

Недавно сообщалось, что Джеймс Миддлтон отменил свою свадьбу из-за коронавируса, а беременная вдова Хита Леджера успела тайно выйти замуж.

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