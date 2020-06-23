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72-летняя мама Илона Маска показала эффектный выход из карантина: под прицелом фотографов и в ослепительном наряде

Сегодня, 19:00

Именно так и положено выходить из самоизоляции знаменитости

Знаменитая модель и мама основателя Space X и Tesla Илона Маска Мэй Маск, которая призналась, что подвергалась домашнему насилию, удивила фанатов новым роликом. На видео Мэй Маск, одетая в элегантное розовое платье, лучезарно улыбается фотографу и идет по улице.

Смотрите в сюжете, как Илон Маск и Клэр Буше стали родителями:

Короткое видео было сделано еще в 2018 году, где состоялась вечеринка Vanity Fair во время Нью-Йоркской недели моды. На тот момент Мэй Маск было 70 лет, и стоит сказать, что она совершенно не изменилась и все так же роскошно выглядит.

"Как я выхожу из карантина", – добавила актуальную подпись к видео Мэй Маск.

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Сегодня Мэй Маск, которая достаточно активно ведет свои социальные сети, также показала Илона Маска и его крошечного сына в умилительном видео.

Напомним, что недавно появилось фото свидетельства о рождении сына Илона Маска, а его супруга певица Граймс объяснила значение необычного имени их малыша. Поклонников растрогал спрятанный в иероглифах смысл.

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