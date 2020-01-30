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Рэмбо поседел! 73-летний Сильвестр Сталлоне сменил имидж

Легенда кино удивил новым образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27

73-летний легенда кино Сильвестр Сталлоне кардинально сменил имидж – актер перестал красить волосы и бороду. До этого актер старался закрасить седину, чтобы его возраст не выдавал знаменитость.

Так, на своей странице в Instagram звезда фильма "Рэмбо" опубликовал новый ролик, на котором предстал перед подписчиками с седой бородой и волосами. Знаменитость решил принимать себя таким, какой он есть. Более того, он обратился к фанатам с просьбой не стесняться себя, ведь в натуральности и заложен особый шарм человека.

INSTAGRAM

"Иногда я просыпаюсь и понимаю, что ничего не хочется делать. Просто отдыхать. Если со мной кто-то не согласиться, то он слукавит. Затем вы переворачиваетесь, немного злитесь на себя и понимаете, что можете сделать все, что угодно и даже внести депозит в целый банк!" – написал звезда под опубликованным роликом.

Поклонники отметили, что в новом образе Сильвестр Сталлоне выглядит стильно и куда более лучше, чем с покрашенными в темный цвет волосами.

Напомним, Сильвестр Сталлоне планирует вернуть героя Марион Кобретти из боевика 1986 года выпуска "Кобра". Но проект планирует превратить в сериал.

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